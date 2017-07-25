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25.07.2017 09:01 
На главный Пост №1 России заступят 40 юнармейцев из Тверской области

На главный Пост №1 России заступят 40 юнармейцев из Тверской области

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Они провели генеральную репетицию возле Обелиска Победы. А уже завтра ребята уедут в Москву. Чтобы отточить все действия уже на Красной площади.

Примерно две-три минуты предстоит простоять каждому юнармейцу у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата.

Потомственный военный Максим Лебедев свою дальнейшую жизнь хочет связать с российской армией. Юнармеец хотел бы поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Его коллега по отряду - Анна Носкова о военной профессии всерьез не задумывается, но уверена, что движение помогло воспитать в ней боевые качества и дисциплину.

Также с гордостью следит за репетирующим братом Кирилл Кудрявцев. Мальчик повторяет движения старших ребят и шагает, вытягивая носок. Шестилетний малыш уже принял первое взрослое решение - стать юнармейцем.

К концу этого года юнармейское движение должно объединить тысячу мальчишек и девчонок Верхневолжья. Сейчас в Тверской области действуют 36 отрядов. Тверские "Сокол" и "Горностай", торжокский "Беркут", бежецкая "Молодая гвардия" и краснохолмский "Вымпел" в этом году отправляют своих представителей в Москву.

Право стоять в почётном карауле получили 40 тверских юнармейцев. Также ребята смогут побывать в музее и расположении Президентского полка.


АРХИВ 


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