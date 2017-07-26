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26.07.2017 09:04 В России отметили день сотрудников следствия





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И хотя официально празднику всего 4 года. Дата - 25 июля - отсылает глубоко в историю, именно в этот день в 1713 году Пётр I основал следственную канцелярию. С тех пор в работе следователей меняются только методы, а вот задачи - стоять на страже государственных интересов - остаются прежними.



Отметить профессиональный праздник в своём коллективе Павел Березин пришёл специально. У него осталось несколько дней отпуска, общаясь с коллегами, делится впечатлениями об отдыхе, интересуется новостями. Майор юстиции Березин возглавляет в Управлении МВД отделение по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.



На сегодняшний день Павел Березин, один из самых опытных и высококвалифицированных специалистов в сфере расследования незаконного оборота наркотиков. В настоящее время его отделением в суд направлены два уголовных дела в отношении преступных групп, которые занимались сбытом наркотических средств через закладки. На торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудников следственных органов, звучали слова благодарности в адрес сотрудников, честно исполняющих свой служебный долг.



Следователи занимаются установлением истин и сбором доказательств, и от того, насколько они честны и профессиональны, зависят результаты расследования любого уголовного дела. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, результативную работу, лучшим сотрудникам Следственного управления были вручены награды Министерства Внутренних дел России, почётные грамоты, благодарности.









