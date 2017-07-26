Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.07.2017 09:04 
В России отметили день сотрудников следствия

В России отметили день сотрудников следствия

Фото  Видео репортаж Видео
И хотя официально празднику всего 4 года. Дата - 25 июля - отсылает глубоко в историю, именно в этот день в 1713 году Пётр I основал следственную канцелярию. С тех пор в работе следователей меняются только методы, а вот задачи - стоять на страже государственных интересов - остаются прежними.

Отметить профессиональный праздник в своём коллективе Павел Березин пришёл специально. У него осталось несколько дней отпуска, общаясь с коллегами, делится впечатлениями об отдыхе, интересуется новостями. Майор юстиции Березин возглавляет в Управлении МВД отделение по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

На сегодняшний день Павел Березин, один из самых опытных и высококвалифицированных специалистов в сфере расследования незаконного оборота наркотиков. В настоящее время его отделением в суд направлены два уголовных дела в отношении преступных групп, которые занимались сбытом наркотических средств через закладки. На торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудников следственных органов, звучали слова благодарности в адрес сотрудников, честно исполняющих свой служебный долг.

Следователи занимаются установлением истин и сбором доказательств, и от того, насколько они честны и профессиональны, зависят результаты расследования любого уголовного дела. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, результативную работу, лучшим сотрудникам Следственного управления были вручены награды Министерства Внутренних дел России, почётные грамоты, благодарности.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.