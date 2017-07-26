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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.07.2017 09:04 
В Тверской области с 1 сентября на 10 процентов увеличат должностные оклады педагогам

В Тверской области с 1 сентября на 10 процентов увеличат должностные оклады педагогам

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Дополнительное финансирование выделят и на развитие инновационных проектов в сфере образования.

7 образовательных учреждений смогут рассчитывать на статус региональной инновационной площадки после получения грантовой поддержки из областного бюджета. На эти цели предусмотрено 4 миллиона рублей, итоги конкурсного отбора озвучат на августовских педагогических конференциях, а инновационные проекты-победители будут реализованы во время учебного года. Поддержке сферы образования был посвящен целый блок вопросов.

Также предусмотрена индексация заработной платы педагогам в исполнении майских указов Президента.

На заседании правительства также были внесены изменения в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

После рабочей поездки губернатора в Нелидовский район там было восстановлено горячее водоснабжение. На заседании одобрили предоставление муниципалитету 806 тонн мазута из областного резерва. Также было принято решение о выделении этому муниципальному образованию 11 с половиной милионнов рублей на организацию теплоснабжения в наступающий осенне-зимний период. Позиция областного правительства - объекты ЖКХ Верхневолжья должны быть в муниципальной или государственной собственности. Присутствовавший на заседании вице-спикер ГосДумы Владимир Васильев поддерживает региональную исполнительную власть.

Также Владимир Васильев высказался по вопросу о формировании партийных списков.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, касающихся структуры регионального правительства. До 1 сентября будет завершен вопрос с реорганизацией министерства промышленности и информационных технологий. Теперь это по аналогии с федеральным ведомством будет министерство промышленности и торговли. Часть функций передано в Минэкономразвитие, в частности, подведомственность МФЦ.


АРХИВ 


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