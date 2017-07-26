Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.07.2017 09:05 
Участники второй смены всероссийского образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" вернулись в Тверь

Участники второй смены всероссийского образовательного форума Территория смыслов на Клязьме вернулись в Тверь

Фото  Видео репортаж Видео
В этом году наш регион там представляли сразу 9 человек. Молодые люди презентовали на площадке форума три своих проекта в области IT-технологий.

Один из них - бюджетный проект "Вектор" студентов ТвГУ Сергея Потрубач и Максима Жбанова. Новый мессенджер - это социальная сеть. Все данные ее пользователя - а это фотографии, переписка, видео, хранятся не на серверах, а только на личных гаджетах владельца. Это исключает контроль третьих лиц, ими запросто могут быть злоумышленники.

Ненужную информацию отсекает другая разработка - "Юникид". Это целая операционная система. Она придумана для безопасности детей в сети. Родители могут быть спокойны, система сама блокирует лишнюю информацию и сомнительные группы.

Приложение "Вектор", как и "Юникид" пока действует в тестовом режиме среди авторов проектов. Стабильную версию разработок планируют получить в начале следующего года. По итогам форума "Территория смыслов" проектами тверских студентов заинтересовались в других регионах.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.