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26.07.2017 09:05 Участники второй смены всероссийского образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" вернулись в Тверь





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В этом году наш регион там представляли сразу 9 человек. Молодые люди презентовали на площадке форума три своих проекта в области IT-технологий.



Один из них - бюджетный проект "Вектор" студентов ТвГУ Сергея Потрубач и Максима Жбанова. Новый мессенджер - это социальная сеть. Все данные ее пользователя - а это фотографии, переписка, видео, хранятся не на серверах, а только на личных гаджетах владельца. Это исключает контроль третьих лиц, ими запросто могут быть злоумышленники.



Ненужную информацию отсекает другая разработка - "Юникид". Это целая операционная система. Она придумана для безопасности детей в сети. Родители могут быть спокойны, система сама блокирует лишнюю информацию и сомнительные группы.



Приложение "Вектор", как и "Юникид" пока действует в тестовом режиме среди авторов проектов. Стабильную версию разработок планируют получить в начале следующего года. По итогам форума "Территория смыслов" проектами тверских студентов заинтересовались в других регионах.









