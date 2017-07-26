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26.07.2017 09:05 Специалисты Россельхознадзора проводят мониторинг насекомых и применяют новые методы борьбы с ними





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В зеленых зонах эксперты устанавливают специальные феромонные ловушки, которые будут помогать ловить карантинных вредителей по запаху.



Одну из них под корой яблони обнаружили специалисты Россельхознадзора. Насекомое помещают в специальный контейнер, его происхождение изучат в лаборатории.



Карантинных вредителей, а это персиковая плодожорка, сибирский шелкопряд, щитовка, западный калифорнийский цветочный трипс обнаруживают с помощью вот таких ловушек. Они напоминают кормушки для птиц. Правда, внутри не корм, а липкая основа и небольшой диспенсер с феромоном, веществом привлекающим насекомое именно этого вида. Вредители способны улавливать ее запах на площади в 1 гектар.



Для большинства вредителей, которые питаются либо листвой, либо корой деревьев- места обитания в средней полосе России, в том числе и Тверской области, не свойственны. Их чаще всего завозят с упаковочным материалом.



Феромонные ловушки вывешивают также для сибирского и непарного шелкопряда. Его гусеницы уничтожают и листву, и древостой, специалисты Россельзознадзора установили в местах переработки древесины в Западнодвинском, Торопецком, Нелидовском районах. А это своевременное выявление очага поражения и эффективный способ борьбы за зеленые массивы.









