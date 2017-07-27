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27.07.2017 09:07 В Андреаполь приехали потомки дворянина Андрея Андреевича Кушелева





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Известный саксофонист Игорь Бутман и семья из Чили. Родственники последнего андреапольского дворянина привезли с собой уникальные вещи, которые раньше принадлежали известной семье. Теперь экспонаты пополнят коллекцию местного краеведческого музея.



Имя последнего Андреапольского дворянина сегодня носит один из главных городских мостов - его так и называют Кушелевский. Теперь в честь Андрея Андреевича, который был предводителем Тверского дворянства, открыта памятная доска на здании районной библиотеки. Инициаторам этого события стал правнук, который сегодня живет на другом конце света - в Чили. Сюда Андреапольская семья эмигрировала в 1925 году. По паспорту Мигель, но здесь на родине предков его называют Михаил Андреевич. Более 20 лет он учит русский язык, а в Андреаполе уже в третий раз.



В этот раз впервые взял с собой жену, двух сыновей и дочь. Приехали с вещами, которые когда-то были вывезены из имения. Среди них шкатулка, салфетки, скатерть, копии фотографий и мешочек с андреапольской землей, который почти 100 лет бережно хранили потомки. Теперь все это станет частью экспозиции местного краеведческого музея.



На встрече присутствовал и потомок дворянского рода по линии сына Бориса Андреевича Кушелева - правнук нашего земляка , народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. Он выступил в андреапольском доме культуры с концертом. Пообещал оказать финансовую помощь учреждению в рамках проекта "Дома культуры в небольших городах", который он курирует. Зашла речь и о возможном восстановлении в Андреаполе курорта минеральных вод, куда приезжал когда-то зодчий Росси.



Андреаполь и сегодня популярен среди туристов в первую очередь из Москвы. Гостей манит сюда уникальная природа, множество рек и озер. Восстановление курорта поможет стать району еще более привлекательным для туристов из разных уголков страны.









