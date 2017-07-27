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27.07.2017 09:07 ГосДума завершила весеннюю сессию





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В Твери ее официальные итоги подвел сегодня Владимир Васильев. За первое полугодие депутаты установили абсолютный рекорд по числу принятых законов. 225 и ни один не возвращен на доработку. С таким уровнем качества парламентарий связывает и возросшее доверие избирателей.



Изменившийся регламент работы ГосДумы, по мнению ее вице-спикера Владимира Васильева, дисциплинировал депутатов. Им удавалось вести острую полемику, более тесно и качественно прорабатывая законопроекты. Такой парламентаризм ценится у избирателей, интересующихся яркими политическими процессами и при этом заинтересованными в получении хороших законов.



Активных граждан теперь привлекают к участию в широких парламентских слушаниях. По самым резонансным законопроектам создаются рабочие группы.



По просьбе журналистов Владимир Васильев дал оценку социальным, экономическим и политическим процессам, которые сейчас проходят на территории Тверской области. Также заместитель председателя Госдумы прокомментировал "общемуниципальную" тройку на предстоящих выборах в городской парламент.



Владимир Васильев рассказал о думских планах на предстоящую сессию. Большинство законодателей уже отправились на парламентские каникулы. Отвечая на вопрос о своем отпуске вице-спикер ГосДумы, отметил, что научился совмещать работу и отдых.









