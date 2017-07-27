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27.07.2017 09:08 В России отметили день парашютистов





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87 лет назад советские летчики впервые совершили серию групповых прыжков с самолетов. Праздник парашютистов официально пока не признан. Но количество любителей неба и острых ощущений растет с каждым днем.



Чтобы привести высокоскоростной парашют в полную готовность нужно 7 минут. Главное - последовательность, чтобы не запутались стропы. А вот чтобы сложить купольный парашют обычной конструкции, требуется в 3 раза больше времени. У Андрея Филиппова большой опыт. Мальчишкой он пришел в аэроклуб в Змеево. Сейчас за плечами более 2-х тысяч прыжков.



Ветераны ВДВ - частые гости тверского аэроклуба. Их объединяет любовь к небу. На тренажерах повторяют все движения и технику прыжка, и лишь потом поднимаются в воздух. Уровень подготовки - высочайший. Умеют приземляться в четко рассчитанное место, с точностью до 2 см. Это называется - «падение в ноль».



Увидеть ковер из пушистых облаков и породниться с небом может каждый. При этом вес человека должен быть не менее 40-ка и не более 90 кг. Чтобы сделать шаг за борт самолета, научиться управлять своим телом и парить, как птица, сначала нужно пройти инструктаж.



В Тверской области более 50 мастеров парашютного спорта и сотни любителей. Среди них есть многократные чемпионы России и мира. На высоте более 4-х тысяч метров они выполняют уникальные трюки, упражнения по групповой акробатике и двоеборью. Сейчас военные парашютисты из Твери принимают участие в Армейских международных играх в Китае. Им традиционно желают чистого неба, рабочего купола и мягкого приземления.









