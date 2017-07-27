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27.07.2017 09:08 
Объединить родителей и детей за одной книгой

Объединить родителей и детей за одной книгой

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Такую цель ставят создатели необычного проекта. Сегодня в Твери стартовала "Литературная песочница". Библиотекари вышли на улицы города, чтобы читать вслух, рассказывать о новых печатных изданиях. "Выездные читальные залы" будут проходить до конца лета.

С зеркальцем и с секретами, музыкальные и для купания - с книжными новинками тверских малышей и их родителей знакомят библиотекари центра детского и семейного чтения имени Пушкина. В Твери сезон "Литературных песочниц" продлится до сентября. Каждый первый и третий четверг на детских площадках, в парках и в скверах разворачивается выездной читальный зал.

Именно на таких малышей, как Настя, в возрасте от года до 3 лет, и рассчитана "Литературная песочница". Фактически библиотекари выходят на улицы города, чтобы найти своих потенциальных читателей. У них получается. За три года существования программы в библиотеку таким образом записались 18 семей.

Через чтение получить новую информацию и новые эмоции полезно даже младенцам, уверены специалисты. Из 3 тысяч читателей библиотеки возраст самого юного - 5 дней от роду. Впрочем, не поздно записаться и этому 7-месячному малышу.
"Литературная песочница" вызывает интерес и у подростков. С ними проводят викторины, и приглашают в сентябре придти в библиотеку на различные мастер-классы и на встречи с писателями и поэтами.


АРХИВ 


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