







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













27.07.2017 09:09 Иностранцы, приехавшие в Тверь на заработки, стали более законопослушными





Фото Видео

Год назад на историческую родину нелегалов отправляли постоянно, сейчас нарушителей миграционных правил стало на 15 процентов меньше. В нашей области проверки на наиболее сложных объектах проводятся еженедельно. Один из таких рейдов прошел в Калининском районе.



Приезда полицейских на стройку в деревню Батино никто не ожидал. Причина - оперативная информация, о том, что здесь работают нелегалы. Она поступила в управление по вопросам миграции. Руководство стройки свою причастность отрицает. Мол, работали какие-то, но их нанимала другая подрядная организация.



Как выяснилось, разбираться руководству стройки придется не только с одним этим подрядчиком - уже во время рейда полицейские обнаружили еще четверых иностранцев, которые жили здесь на территории. Трое из них, граждане Молдовы патента на работу полицейским предоставить не смогли. Двоих полицейские сразу отправили в отдел для составления протокола и привлечения к ответственности. Теперь им грозит штраф до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы России. За отсутствие патента придется отвечать и тем, кто пригласил их на работу.

Регулирование миграционного потока одно из приоритетных направлений в работе Правительства региона. По инициативе губернатора Игоря Рудени была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, стоимость патента увеличена до 5 тысяч рублей. С этого года введен запрет на работу мигрантов по 22 видам деятельности.



Системный подход уже дал свои плоды. В первом полугодии этого года число нелегалов снизилось на 5%, количество совершенных ими преступления стало меньше почти в половину.









