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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





07.08.2017 13:55 
В ближайшее время в Твери появятся новые велопарковки

В ближайшее время в Твери появятся новые велопарковки

Фото  Видео репортаж Видео
20 первых конструкций для стоянки железных коней уже изготовили на Тверском вагонзаводе. Сейчас решается вопрос о том, куда их установить.

Где оставить железного коня, чтобы не мешался или не украли - порой ребус для многих велосипедистов. В общественных местах Твери для этого нет специально отведенных мест для парковки .

Решить проблемы взялись в Администрации города. 20 современных велопарковок для областной столицы уже изготовил Тверской Вагоностроительный завод. Осталось только определиться с местом, где они будут установлены. Участники клуба "ВелоТверь" призывают всех не оставаться равнодушными.

Результат совместной работы активистов и администарции Твери - это велодорожки на улице Вагжанова, на Санкт-Петербургском шоссе, на проспекте Чайковского. Четыре года назад в областной столице было всего 16 велопарковок. Сегодня такие не редкость у торговых центров и магазинов. В их установке заинтересованы сами владельцы.

Такие велопарковки, которые для своих сотрудников могут устанавливать предприятия, удобны и безопасны. Как правило, территория находится под наблюдением видеокамер. Владелец может не беспокоиться за сохранность своего велосипеда.

Свои предложения, где необходимо установить велопарковки можно направлять участникам клуба "ВелоТверь", либо в администрацию города. Подробное описание места или фотографии желательны.


АРХИВ 


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