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07.08.2017 13:56 
Коммунальные службы области устраняют последствия вчерашней непогоды

Коммунальные службы области устраняют последствия вчерашней непогоды

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В ряде районов произошло частичное отключение электроэнергии, повалило деревья. В настоящее время продолжаются аварийно- восстановительные работы. К ликвидации последствий стихии привлечены более 800 спасателей.

В эпицентре стихии оказался северо-запад Верхневолжья. Больше всего пострадали Торопецкий, Нелидовский, Осташковский районы и Торжок. Впрочем, по данным МЧС, ураганный ветер "прошелся" по всей территории области.

До 10 тысяч жителей области попало в зону отключения электроэнергии. Уже ночью энергетикам удалось восстановить работу основных линий электропередач.

Здесь за деревней Даниловское дерево упало на линии электропередач и оборвало провода. Это самая характерная причина отключения электроэнергии. Всего последствия стихии сейчас устраняют 169 бригад. Это 850 человек. На помощь тверским специалистам пришли коллеги из других регионов.

Места основных повреждений линий электропередач среднего и низшего классов установлены. На аварийных участках ведутся работы. Одновременно организован подворовой обход жителей, для того, чтобы проинформировать их о ходе проведения восстановительной кампании и найти новые проблемные точки.

Все пожарно-спасательные гарнизоны минувшей ночью также были подняты по тревоге. По номеру 01 о помощи попросили около сотни раз в районах и более сорока звонков поступило в службу спасения от жителей столицы Верхневолжья.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. За медицинской помощью также никто не обращался.
Энергоснабжение в районах Тверской области обещают восстановить в кратчайшие сроки.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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