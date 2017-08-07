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07.08.2017 13:58 В деревне Хорошево Ржевского района отметили 74-ую годовщину первого салюта Победы





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Именно здесь, в августе 1943 года, Сталин подписал приказ о залпах фейверка в честь освобождения Орла и Белгорода. Это был единственный выезд Верховного главнокомандующего на фронт.



В деревню Хорошево 4 августа 1943 года Сталин приехал поздно вечером. Это был единственный его выезд на фронт. Он остановился в небольшом деревянном доме. Хозяйку попросили переночевать у соседей. Сюда провели телефон, установили рацию. На рассвете Сталин принимал командующего Калининским фронтом Ерёменко, обсуждали ход наступления на Смоленск. Его дочь нашла дневники отца и рассказала о деталях встречи.



5 августа в 15 часов в Ржевском районе Сталин подписал исторический приказ о первом салюте. В тот день, принимая такое решение, он рисковал. Подготовить все было сложно. Но уже в полночь в Москве прогремело 12 залпов из 124-х орудий. Ветеран Евгений Степанович Книга праздничной канонады не видел, но для него это тоже особый день.



После войны в доме долгое время была библиотека, и только спустя 70 лет он стал музеем. Удалось сохранить много предметов: комод, кровать, личные вещи. Впервые Российское военно-историческое общество представило реплику мундира партийных работников. На нем две звезды, как говорят историки, такие же были у Сталина.



На торжество приехали делегации из Москвы, Красноярска, Твери.

Историческое решение, принятое здесь, подо Ржевом, стало началом славной традиции - проводить в годы Великой Отечественной войны салюты. Они поднимали воинский дух, вселяли веру в победу. Всего с 1943 по 45-й годы было произведено более 350 салютов.









