Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





08.08.2017 08:57 
Поздравления с юбилеем принимает руководитель тверской ОРТПЦ - Павел Антипов

Поздравления с юбилеем принимает руководитель тверской ОРТПЦ - Павел Антипов

Фото  Видео репортаж Видео
Ему исполнилось 70 лет. Павел Николаевич внес большой вклад в развитие телерадиовещания Верхневолжья. Под его руководством стало возможным внедрение цифрового формата эфирного вещания не только в Тверской области, но и всей России.

В 1997 году он поменял морские волны на звуковые. Павел Николаевич Антипов - специалист радиотехнической службы на атомных подводных лодках Тихоокеанского флота возглавил коллектив тверского радиотелевизионного передающего центра. Время трудное, кризис.

В 98 -ом их всех ликвидируют, средств на развитие нет - указ о создании ФГУП РТРС Президент России подпишет только в 2001 году. Все это время тверской радиотелевизионный передающий центр финансируется по остаточному принципу, вспоминает коллега Валерий Волков.

Справились успешно. Аналоговое вещание началось на современном оборудовании. Параллельно с переоснащением строится новая антенная башня на улице Вагжанова. Это, как признаются коллеги, "детище" Антипова. После аварии на мачте в Андрианово нужно было срочно возводить что-то подобное

Павел Николаевич, как признаются коллеги, "горит" на работе. Сейчас сотрудикам тверского радиотелевизионного передающего центра предстоит - один из ответственных технических моментов. - запуск региональных врезок новостных выпусков ГТРК "Тверь" в цифровом формате в программы "Россия - 1", "Россия -24" и "Радио России". Это повышенная четкость изображения, его минимальное искажение и помехоустойчивость

Сейчас для этого заменяют обурудование на 13 объектах вещания, еще 8 будет построено. Работы, как признается сам юбиляр, много, но главное - его поддерживают коллеги и любимая семья. Фотография, которой всегда на его рабочем столе.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.