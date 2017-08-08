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08.08.2017 08:57 Поздравления с юбилеем принимает руководитель тверской ОРТПЦ - Павел Антипов





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Ему исполнилось 70 лет. Павел Николаевич внес большой вклад в развитие телерадиовещания Верхневолжья. Под его руководством стало возможным внедрение цифрового формата эфирного вещания не только в Тверской области, но и всей России.



В 1997 году он поменял морские волны на звуковые. Павел Николаевич Антипов - специалист радиотехнической службы на атомных подводных лодках Тихоокеанского флота возглавил коллектив тверского радиотелевизионного передающего центра. Время трудное, кризис.



В 98 -ом их всех ликвидируют, средств на развитие нет - указ о создании ФГУП РТРС Президент России подпишет только в 2001 году. Все это время тверской радиотелевизионный передающий центр финансируется по остаточному принципу, вспоминает коллега Валерий Волков.



Справились успешно. Аналоговое вещание началось на современном оборудовании. Параллельно с переоснащением строится новая антенная башня на улице Вагжанова. Это, как признаются коллеги, "детище" Антипова. После аварии на мачте в Андрианово нужно было срочно возводить что-то подобное



Павел Николаевич, как признаются коллеги, "горит" на работе. Сейчас сотрудикам тверского радиотелевизионного передающего центра предстоит - один из ответственных технических моментов. - запуск региональных врезок новостных выпусков ГТРК "Тверь" в цифровом формате в программы "Россия - 1", "Россия -24" и "Радио России". Это повышенная четкость изображения, его минимальное искажение и помехоустойчивость



Сейчас для этого заменяют обурудование на 13 объектах вещания, еще 8 будет построено. Работы, как признается сам юбиляр, много, но главное - его поддерживают коллеги и любимая семья. Фотография, которой всегда на его рабочем столе.









