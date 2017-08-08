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08.08.2017 08:58 
В центре Твери поменялась схема движения

В центре Твери поменялась схема движения

Фото  Видео репортаж Видео
Движение на улицах Брагина и Бебеля стало двусторонним. Но до сих пор многие автомобилисты игнорируют новые правила, не замечая ни знаков, ни разметки. Страдают при этом пешеходы.

На улице Бебеля шумно. С появлением дорожной разметки и знаков увеличилось количество машин. Несколько десятилетий движение здесь было односторонним. Теперь можно ехать в обе стороны.

Такое же нововведение действует и на улице Бебеля. Главная задумка ГИБДД - распределить транспортные потоки и снять нагрузку с основных улиц. В том числе с Советской и Софьи Перовской. Однако ездить по проезжей части не везде удобно, в некоторых случаях даже опасно.

Это самое узкое и опасное место на улице Брагина. Из-за парковки у офисного центра автомобилистам приходится объезжать машины и выруливать прямо на встречку. Фактически, из двух полос остается одна.

Не в лучшей ситуации и пешеходы. Чтобы перейти дорогу и попасть на остановку общественного транспорта, нужно быть настоящим спринтером. Во-первых, многие автомобилисты ездят по старой привычке, не читая знаков. И могут оказаться позади пешехода, а во-вторых, не везде есть тротуары.

Местные жители просят ГИБДД исправить ситуацию. Главная задача – сделать город безопасным для водителей и пешеходов. Среди предложений - в некоторых местах установить лежачие полицейские и знак «ограничение скорости».


АРХИВ 


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