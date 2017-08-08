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08.08.2017 08:58 В причинах резонансного ДТП, которое произошло в Твери, разберутся следователи





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В ночь на 6-ое августа на Волоколамском проспекте столкнулись две иномарки, водители которых погибли. Сегодня Управление Следственного комитета России по Тверской области начало доследственную проверку.



О ДТП на Волоколамке напоминают фотографии многократно перепосченные в соц.сетях и цветы, оставленные кем-то на тротуаре. Жители близлежайших домов уверяют, что уже больше месяца бьют тревогу.



Один из автолюбителей скончался у медиков на руках. Второго водителя и пассажира доставили в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.



На сколько скорости иномарок превысили допустимые значения - это теперь установят специалисты. Следственный комитет начал доследственную проверку. Будут проанализированы все сопутствующие факторы - игнорирование ремней безопасности, технические данные автомобилей, в том числе тонировка и качество установленных шин.



Движение по проспекту достаточно оживленное, водители знают, что на этом участке нужно сманеврировать, но далеко не все. Это происшествие случилось на наших глазах.



Знаки не выдерживают и сильных порывов ветра - опрокидываются на асфальт. По нашему звонку экипаж ДПС приезжает достаточно быстро, но максимум, что они могут делать - это вернуть конструкцию на место.



С момента ДТП прошло более суток. Люк по-прежнему находится в аварийной состоянии. Находящимся рядом это видно невооруженным взглядом. Для того, чтобы предупредить водителей добавили два знака. Но долго ли продержится эта конструкция? Возможно до следующего зазевавшегося водителя.









