







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













08.08.2017 08:59 В Осташкове состоялся фестиваль «Селигерские рюхи»





Фото Видео

За звание сильнейших боролись 8 команд из Осташкова, Московской, Вологодской и Тверской областей.



Первые документальные сведения об игре в рюхи у осташей относятся к 1855 году и упомянуты в «Словаре русских народных говоров». Традиционно эта народная забава была приурочена к трем православным праздникам – Ильин день, Преображение Господне , в народе Яблочный спас и День Смоленской иконы Божией Матери. Именно на осташковской земле игра в рюхи сохранилась в первозданном виде.

Забава в рюхи - это всем известные городки- две команды по 6 человек. Играют, как правило, на травяной или земляной площадке, предварительно разметив два «города». Задача для команды – выбить специальными битами или скалбами все рюхи с площадки соперника. Место игры постоянно меняют, на этот раз поклонники собрались в так называемой «Америке».



Состязания впервые проводились под эгидой Федерации исконных забав и этноспорта России и собрали участников и зрителей из разных регионов. Событийный туризм — одно из приоритетных направлений развития отрасли в Тверской области, уверен глава региона Игорь Руденя. Это не только привлечение туристов, но исторические особенности Верхневолжья, признаются осташковцы



В рюхи играли почти девять часов. Победители - осташковцы из команды "Америка", у них золотые медали.









