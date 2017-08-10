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10.08.2017 09:02 Жители областной столице могут прогуляться в сиреневых джунглях и увидеть "золотые" свечи





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В ботаническом саду тверского госуниверситете зацвели растения-краснокнижники.



Выше человеческого роста вырос самый редкий из крестовников - татарский, а это другой его вид - крестовник болотный. Соцветия посконника - настоящие сиреневые джунгли для насекомых, а нежная астранция издали напомнит маргаритки. Бузульники часто называют "золотыми свечами", но такого роста их в дикой природе нет. Кстати, сохранились они в единственном месте в калязинском районе. Но могут стать украшением скверов и парков города, как и другие растения из Красной книги.



Всю эту красоту тверитяне и гости города могут увидеть сами. 12го и 13го августа в Ботаническом саду ТвГУ с 11 часов будет проходить выставка "Бабушкин подоконник".









