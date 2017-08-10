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10.08.2017 09:03 Фермер из Вышнего Волочка Евгений Терешенков выращивает в своем хозяйстве 40 породистых коров





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Каждая дает в день по 18 литров молока. Секрет такого надоя - свежая трава и овсяная смесь. Сейчас опыт агрария перенимают швейцарские фермеры.



Кубышка, Марта, Комолка и других умниц- красавиц пастух Василий различает без труда. Третий год местный житель помогает супругам Терешенковым.



Организовать собственное дело Евгений Терешенков решил, сразу, как потерял работу. Колхоз, где мужчина трудился зоотехником развалился. Зарплату выдали коровами, поэтому вопрос, чем заниматься не стоял. В 2007 году зарегистрировал Личное фермерское хозяйство, а в 2009 организовал работу.



Все буренки породистые - шароле, голштины и айрширки. Надой молока с одной коровы 18 литров за раз. Хорошие показатели за счет свежих трав, говорит Евгений. Хотя , в качестве добавки на ночь балует своих рогатых концентрированным кормом- викоовсяной смесью. Начинать свое дело было сложно, вспоминает фермер, помогла поддержка минсельхоза.



Эту ферму Евгений построил на средства гранта. В 2015 году он получил 4, 5 миллиона по программе" Семейные животноводческие фермы". За два года удалось настелить полы, пробурить скважину, смонтировать вакуумную систему дойки. Так же сделано водоотведение.



В перспективе супруги мечтают открыть цех по переработке молока. Сегодня у Евгения помимо коровьего стада по двору вышагивают куры, гуси. Недалеко пасется отара овец. С заготовкой сена пока трудновато признается фермер. Хоть и построили новую шоху, а положить туда пока нечего. Пострадал и урожай картофеля.



А пока в хозяйстве ждут устойчивой погоды и подсчитывают убытки, глава занимается строительством родового гнезда. Это еще одна поддержка для жителей сельской местности. Пока готовы только стены и коммуникации. Смотря на этот дом Евгений и Ульяна уверены, что в нем будет жить не только их семья. Здесь пустят свои корни и их дети.









