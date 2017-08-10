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10.08.2017 09:03 В Верхневолжье готовятся ко Дню физкультурника





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Спортивный праздник прошел в лагере «Романтик». В гости к школьникам приехали полицейские и провели всероссийскую акцию "Зарядка со стражем порядка". Они показали, как собрать автомат на скорость и пройти курс выживания в лесу.



Успей взять первым. У стенда с полицейским оружием ажиотаж- мальчишки изучают, разбирают автоматы, пулеметы и пистолеты. Такое ребята видели только в кино, вопросов поэтому много.



Для майора Натальи Андреевой - преподавателя физподготовки для будущих полицейских - защита от нападающего с холодным оружием - прием отработанный до мелочей. Доли секунд и оба противника повержены. Ребята в восторге и узнали самые простые способы защиты



Нашел быстро и легко. Лабрадор Хантер унюхает любое взрывчатое вещество. На "отлично" обыскивает транспорт, места массовых мероприятий.



"Зарядка со стражем порядка" - это комплекс мероприятий не только спортивных, но и познавательных. Подобные сотрудники полиции стараются проводить во всех детских учебных и оздоровительных учреждениях



Тверские полицейские напомнили ребятам также правила дорожного движения - скоро начало учебного года - и сделали массовую зарядку.









