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10.08.2017 09:04 «Турецкая ветрянка» встревожила российских туристов





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Уже несколько дней в социальных сетях обсуждаются «массовые заболевания» вирусом коксаки на курортах Турции. Существует ли вирус, от которого нет лекарств, и стоит ли беспокоиться тверитянам, выясняла Ирина Шляхтова.



По симптоматике вирус коксаки очень похож на обычную ветрянку, рассказывает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Виктор Макаров. Заболевание это известно очень давно и называется не коксаки, а энтеровирусная инфекция. Существует 32 её разновидности.



Распространяется вирус воздушно-капельным путем и через воду, немытые руки, грязные игрушки. Лечения от коксаки действительно нет, потому что болезнь является самопроходящей. Её опасность сильно преувеличена. Роспотребназдор накануне открыл Горячую линию. Но по данным Генконсульства, в Турции зафиксированы лишь единичные случаи обращения россиян с подозрениями на инфекцию. Среди тверитян заразившихся нет.



В свою очередь в Ростуризме заявляют: ситуация под контролем. случаи отказа от путевок единичные.



Чтобы обезопасить свой летний отдых, необходимо придерживаться простых правил: не пить сырую воду, фрукты-овощи тщательно мыть, соблюдать правила личной гигиены. И укреплять иммунитет.









