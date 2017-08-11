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11.08.2017 09:01 Исполнилось 200 лет со дня рождения известного российского архитектора Александра Резанова





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По его проектам строили знаменитые дворцы в Санкт-Петербурге, Москве и Ницце. С его именем связан и Тверской край. Именно он в середине 19 века занимался реставрацией Императорского дворца. Очень тонко и талантливо дополнил декор здания, изменил убранство, вводя элементы стиля «Людовика 16».



Работе Александра Резанова во "Дворцовой истории" отведено не мало страниц. Это был первый архитектор, который подарил императорской резиденции новый стиль - классицизм с элементами барокко и эклектики. Красивые пропорции, широкие оконные проемы и «нарядность» практически во всем. Он делает выразительными аттики, устраивает просторные фигурного литья балконы, фасады оживляет разнообразными гирляндами. Именно в период Резанова на фигурах «Волги» и «России» появляется герб и корона.



От насыщенного лепниной декора до капитального ремонта. Во дворце меняют стропила, кровлю, здесь появляется водопровод и канализация, вместо свечного освещения пускают газ.



Рука мастера чувствуется и в планировке дворца. Архитектор добавляет число художественно оформленных комнат. В северной парадной анфиладе организует личные апартаменты для императорской семьи, а в Восточной башне - помещения для кабинета министра.



Неожиданным экспериментом искусствоведы до сих пор считают парадную столовую – ныне Гербовый зал. Здесь Резанов совмещает итальянские и национальные мотивы архитектуры. Пропильная резьба на потолке, печи с историческими изразцами и гербы Тверской губернии на стенах.



И если интерьер и внешний облик дворца были реставрацией, то оранжерею, или как ее правильно называют дом садовника, можно считать собственным проектом Резанова. Так же как дворцовый сад, он не был таким до мастера. Архитектор запутал дорожки. И расставил чугунные скамейки. Сейчас можно смело говорить, то каким Резанов увидел Императорский дворец в 19 веке, видят и сейчас люди 21 - ого.









