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11.08.2017 09:03 
В Конаковском районе открыли новый цех завода по осетроводству

В Конаковском районе открыли новый цех завода по осетроводству

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Реконструкция и модернизация проводилась в рамках федеральной программы. Производство высокотехнологичное. Будет специализироваться на осетровых породах, таких как стерлядь, сибирский осётр, бестер. В год здесь будут выращивать более миллиона штук мальков. Старт новой производственной линии дали глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

До миллиона молоди в год готовы вырастить и выпустить в водоемы страны специалисты Конаковского завода по осетроводству. Предприятие было открыто в 1973 году и всегда на него равнялись рыбоводы страны и мира. Именно здесь впервые была разработана полноцикловая технология содержания осетровых в неволе, получения потомства и выращивание товарной рыбы. Инвестиции в новый заводской цех превысили 135 миллионов рублей. При строительстве учитывались современные технологии - предприятие получилось ресурсоёмким.

К круглогодичной работе предприятие готово технически, теперь здесь научно-экспериментальным путем пытаются "перестроить" биологические часы осетровых. Для этих взрослых особей искусственную зимовку поддерживают с декабря.

Здесь выращивают сибирского, амурского, русского, сахалинского осетра, белугу, севрюгу. 5 тысяч мальков стерляди выпустили в Иваньковское водохранилище при участии руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора Игоря Рудени.

Развитие рыбохозяйственного комплекса Тверской области стало главной темой совещания. Речь шла о борьбе с браконьерами, поддержке рыбоводческих хозяйств, развитии товарной аквакультуры.

Активное воспроизводство рыбных богатств привлечет в регион туристов, выбирающих рыбалку как вид отдыха. В течение двух месяцев будет разработана областная программа по зарыблению водоёмов, чтобы уже в следующем году приступить к выпуску молоди в тверские реки и озёра. А вот в Селигер мальков, скорее всего, удастся запустить уже в этом сезоне. Руководитель Росрыболовства дал поручение своему ведомству в течение недели проработать этот вопрос.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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