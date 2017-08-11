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11.08.2017 09:03 
Тверские таможенники подводят итоги 25-летней работы

Тверские таможенники подводят итоги 25-летней работы

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За четверть века изменилось много, но главная задача - стоять на страже экономических интересов страны - осталась неизменной. К этой дате служба пришла с неплохими показателями: за это полугодие внешнеторговый оборот вырос на 18 процентов, а региональная казна пополнилась на 17 миллиардов рублей.

В этом году работы у тверских таможенников прибавилось - внешнеторговый оборот по итогам первого полугодия вырос более чем на 18 процентов и оценивается в полтора миллиарда долларов . Вывоз товаров почти втрое опережает ввоз. На экспорт регион поставляет древесину, части промышленного оборудования, металлы и многое другое. Импортирует, в основном, транспортное оборудование, измерительную аппаратуру, одежду и обувь. Сергей Волков на Тверской таможне уже 18 лет. Модернизация оснащения помогает справляться с растущим потоком товаров. К примеру, рентген -установка для сканирования грузов в считанные секунды обнаружит опасные и подозрительные предметы. Вручную на это ушли бы часы.

И это не единственное, чем может гордиться Тверская таможня. Она одна из первых в стране перешла на стопроцентное электронное декларирование. Внедрила автоматический выпуск и регистрацию электронных деклараций. Благодаря современным технологиям процессы таможенного администрирования здесь существенно упрощены. В перспективе и ряд других нововведений.

Для региона значение деятельности Тверской таможни трудно переоценить - только по итогам первого полугодия 2017-го года таможенники перечислили в областной бюджет почти 17 миллиардов рублей. С праздником, всех сотрудников и ветеранов поздравили, друзья, коллеги. От имени Председателя Законодательного собрания Сергея Голубева приветственный адрес зачитал Юрий Цеберганов.

В честь 25-летия лучшие сотрудники службы награждены юбилейными медалями, и благодарностью за добросовестный труд.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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