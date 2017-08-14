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14.08.2017 09:05 Многоквартирные дома строительной компании Су-155 в Тверской области практически сданы





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В Тверь Владимир Васильев прибыл в день своего рождения. Отложить работу в праздник не смог. В областной столице, с надеждой на решение своих проблем, его ждали десятки людей. В зале - обманутые дольщики. Люди, которые продали единственное жилье, вложили все накопления, взяли кредит, но остались фактически на улице.



В государственной Думе создана специальная рабочая группа, которая держит на контроле эту проблему. Её возглавляет Владимир Васильев. Были проведены парламентские слушания, в которых приняли участие обманутые дольщики всей страны. Внесены изменения в законодательство, защищающие интересы людей.



На текущий момент в реестре граждан, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов, чьи права нарушены в Тверской области, содержит сведения о 13 домах: 12 домов в Твери и один в Калязине. В реестре обманутых дольщиков свыше 600 семей. Ситуация с каждым конкретным адресом находится на контроле у губернатора.



В ходе встречи по каждому из обращений дольщиков были даны конкретные поручения губернатора. Владимир Васильев выразил надежду, что дольщики будут информировать его о том, как работает новое законодательство.









