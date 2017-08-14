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14.08.2017 09:06 Своевременная экстренная медицинская помощь для юных пациентов с самым тяжелым диагнозам станет ближе





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Ключи от нового реанимобиля главврачу детской областной клинической больницы вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что это подарок организаторов фестиваля «Нашествие».



Новый реанимобиль буквально напичкан современным медицинским оборудованием. К примеру, дефибриллятор со встроенным кардиостимулятором. Вся информация о жизненно важных функциях пациента, включая дыхание, давление, пульс и сердцебиение появляется на мониторе.



Реанимобиль не заменим, в экстренных ситуациях. Особенно при перевозке новорожденных из отдаленных районов. Таких выездов медицинские бригады совершают почти 40 в неделю. Далее губернатор Игорь Руденя осмотрел, как ведутся работы по консервации старого здания Детской областной клинической больницы, которое пострадало после пожара.



Здесь установлены строительные леса, восстанавливается кирпичная кладка третьего этажа.



Сроки выполнения работ по консервации - 1,5 месяца. Потом будет принято решение, как использовать это здание.









