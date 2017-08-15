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15.08.2017 08:52 
В Областной избирательной комиссии прошла пресс-конференция, посвященная итогам выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы

В Областной избирательной комиссии прошла пресс-конференция

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Этап выдвижения и регистрации кандидатов завершен. На 426 депутатских мандатов претендуют 1054 человека. Большинство из участников предвыборной гонки - мужчины - 54%. Более половины из желающих баллотироваться в возрасте от 31 до 50 лет,

Всего в Верхневолжье проходит 46 избирательных компаний. Самая масштабная - в Твери. Здесь зарегистрировано 419 кандидатов, 79 из них идут по одномандатным округам, остальные по партийным спискам. 7 партий участвуют в выборах депутатов Тверской городской Думы. 11 августа прошла жеребьевка по муниципальному округу и уже понятно как распределятся партии в избирательном бюллетене.

Всего на территории Верхневолжья будет утверждено 107 видов избирательных бюллетеней. В большинстве из них будет графа "против всех".

Продолжается активная подготовка к выборному дню. От участников избирательной гонки ждут списки наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования 10 сентября. А для кандидатов с 12 августа начался этап предвыборной агитации в средствах массовой информации.


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