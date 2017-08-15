Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





15.08.2017 08:54 
Увидеть военные самолеты не в небе, а на земле и пообщаться с профессиональными летчиками

Увидеть военные самолеты не в небе, а на земле и пообщаться с профессиональными летчиками

Фото  Видео репортаж Видео
Георгиевское знамя 12-й дивизии , знамя 196-го авиационного полка - символ нескольких поколений настоящих мужчин, связавших свою судьбу с небом. Мигаловский полк - самый летающий в России, дивизия с честью выполняет сложнейшие правительственные задачи на Родине и за ее пределами. Об этом говорил губернатор Игорь Руденя, приветствуя летный состав, техников, специалистов.

Вручая высокие награды военнослужащим, губернатор каждому успевал сказать слова благодарности. За торжественным парадом, с гордостью за своих, наблюдали ветераны, многочисленные гости, родные, друзья.

Профессиональный праздник и День открытых дверей - повод увидеться, поговорить не только о работе, порадоваться хорошим новостям, вспомнить учителей и тех, кто сейчас несет свою службу вдали от дома.

Желающих участвовать в конкурсе "Мама, папа, я - спортивная семья" было немало. Семья капитана Примерова - одна из самых активных: маленькая Вика очень любит, когда папа дома.

Позитивные эмоции испытывали все, кому в этот день удалось побывать внутри самолетов АН-22, ИЛ-76, ТУ-134, АН-26. Братья Сомовы из Калининграда впервые ощутили себя летчиками.

Наряд военнослужащих полевой кухни кормил солдатской кашей огромную очередь. Рецептура, вроде бы простая, а свой секрет у летчиков имеется. Гречка, тушенка, плюс праздничное настроение

Праздник на аэродроме Мигалово продолжался до вечера.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.