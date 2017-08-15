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15.08.2017 08:54 Увидеть военные самолеты не в небе, а на земле и пообщаться с профессиональными летчиками





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Георгиевское знамя 12-й дивизии , знамя 196-го авиационного полка - символ нескольких поколений настоящих мужчин, связавших свою судьбу с небом. Мигаловский полк - самый летающий в России, дивизия с честью выполняет сложнейшие правительственные задачи на Родине и за ее пределами. Об этом говорил губернатор Игорь Руденя, приветствуя летный состав, техников, специалистов.



Вручая высокие награды военнослужащим, губернатор каждому успевал сказать слова благодарности. За торжественным парадом, с гордостью за своих, наблюдали ветераны, многочисленные гости, родные, друзья.



Профессиональный праздник и День открытых дверей - повод увидеться, поговорить не только о работе, порадоваться хорошим новостям, вспомнить учителей и тех, кто сейчас несет свою службу вдали от дома.



Желающих участвовать в конкурсе "Мама, папа, я - спортивная семья" было немало. Семья капитана Примерова - одна из самых активных: маленькая Вика очень любит, когда папа дома.



Позитивные эмоции испытывали все, кому в этот день удалось побывать внутри самолетов АН-22, ИЛ-76, ТУ-134, АН-26. Братья Сомовы из Калининграда впервые ощутили себя летчиками.



Наряд военнослужащих полевой кухни кормил солдатской кашей огромную очередь. Рецептура, вроде бы простая, а свой секрет у летчиков имеется. Гречка, тушенка, плюс праздничное настроение



Праздник на аэродроме Мигалово продолжался до вечера.









