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15.08.2017 08:55 В Осташкове прошел 3 межрегиональный фестиваль "Селигерский рыбник"





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Уха – блюдо, без которого нельзя обойтись на кулинарном празднике в Осташкове. И все же коронное блюдо и символ праздника – это пирог с рыбой – Селигерский рыбник. В этом году поучаствовать в конкурсе на самый вкусный рыбный пирог приехали профессиональные повара и кулинары-любители из многих городов Тверской области Судьи оценивали не только вкус пирога, но и оригинальность его подачи.



На «Рыбник» приезжают не только из соседних районов, но из Санкт-Петербурга и Москвы. Местные жители уже доказали: им есть, чем удивить гостей.



В следующем году участие в празднике запланировали новгородцы. Их ждут радушие и гостеприимство осташей.



Жители и гости Тверской области смогут продолжить изучать кулинарные особенности своих предков на фестивале «Калитка» в Лихославльском районе, празднике «Походной кухни» в Калязинском районе, на гастрономическом фестивале русской кухни «Вкус Верхневолжья» в Твери и «У Пожарского в Торжке».









