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15.08.2017 08:56 
Сотрудники Следственного комитета России по Тверской области провели пресс-конференцию

Сотрудники Следственного комитета России по Тверской области провели пресс-конференцию

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Следователи тверского управления Следственного комитета завершили расследование трех громких уголовных дел банды из 6-ти человек, занимавшейся грабежами и разбоями с применением оружия на территории Московской, Брянской и Тверской областей. Отправной точкой послужило убийство 46-летнего жителя Сергиева Посада недалеко от деревни Конякино Калязинского района, куда мужчина приехал за грибами.

Личный автомобиль потерпевшего "Рено Дастер" бандиты разобрали и продали на запчасти. Сложность расследования заключалась, в первую очередь, в широкой географии совершения преступлений и в большом объёме следственных действий. Только различных экспертиз было проведено около тридцати.

По тяжести преступлений, совершенных бандой, некоторым её участникам может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.


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