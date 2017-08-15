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15.08.2017 08:57 
В Тверской городской больнице №7 начал работать современный рентгенодиагностический комплекс

В больнице №7 начал работать современный рентгенодиагностический комплекс

Фото  Видео репортаж Видео
Рентгенодиагностическая система «КРД - ПРОТОН» способна делать снимки гораздо быстрее и с более высоким качеством. Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Тверской области Наталья Невская, оборудование установили в рамках региональной программы модернизации здравоохранения.

Новый рентгенаппарат выполняет весь спектр исследований, в том числе позвоночника. Раньше это было проблематично. Сейчас специалист может изучить любой участок тела без перемещения пациента, вращаться будет сам аппарат.

Доктор и пациент находятся в разных кабинетах. При высокой четкости изображения лучевая нагрузка на обе стороны минимальна. Изменилось и время проведения процедур, причем в разы. Теперь не нужно проявлять снимки и обрабатывать их химическими реагентами. Изображения стали цифровыми. Их можно рассмотреть с любых ракурсов.

В час аппарат может обслуживать до 80 пациентов. Получить высококачественный снимок можно засчитанные минуты, при необходимости - на электронном носителе или на бумаге. Если нужно, через Интернет переслать в другое лечебное учреждение.

Модернизация оборудования - значимый момент для работы больницы. Поздравить коллег пришли представители других лечебных учреждений Твери. Среди них Евгений Пичуев, главный врач клинико-диагностического центра ТГМУ и Наталья Павлюк, заместитель главного врача ОКБ. В городской больнице № 7 Твери обслуживают не только пациентов Заволжья, но и частично Пролетарского районов, а также жителей Кимр, Рамешек, Калининского района. В планах - обновить кабинеты хирургического отделения и травматического центра.


АРХИВ 


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