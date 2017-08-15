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15.08.2017 08:57 Скоро в школу. Горячий сезон для родителей учеников в самом разгаре





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Тверичанка Галина Григорьевна на школьную ярмарку пришла к самому открытию. Современная бабушка еще предпочитает, чтобы все было сделано вовремя. Правда, выбор школьной амуниции внук взял на себя самостоятельно.



Екатерина торгует на школьной ярмарке уже 10 год и отмечает, что вкусовые пристрастия меняются. Если в прошлом году в тренде были сумки, то сейчас подростки предпочитают мягкие рюкзаки. Пока старшие ориентируются на моду, малышам все же нужно в первую очередь думать о правильной осанке. И здесь подойдут не все предложения.



Однако, несмотря на изобилие товара, психологи советуют корректировать выбор ребенка.



Школьная ярмарка удобна тем, что все, что нужно для учебы, можно найти в одном месте. Здесь и канцелярские товары, и ученические принадлежности, школьная одежда.



Строго черный или серый - требование школы, говорит мама будущего второклассника. В этом году, чтобы собрать сына ей пришлось уже потратить почти 10 тысяч рублей.



На площади возле Цирка будет работать, как минимум 18 торговых палаток. Предприниматели, по договоренности с администрацией города, получили их бесплатно, а значит, и цены на свой товар поднимать не будут. Школьная ярмарка будет работать до конца августа.









