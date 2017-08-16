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16.08.2017 09:29 Археологи России отметили свой праздник





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Новоторжский отряд Новгородской археологической экспедиции ведет работы на месте, где будет построено современное здание. Такие раскопки называют охранно-спасательными. Территория размечена колышками, ведется нивелировка поверхности. Археологи пытаются понять исторический рельеф, который был на этом месте несколько веков назад.



До начала раскопок на этом месте находился деревянный дом с глубоким подвалом. Археологи думали, что ничего не найдут, но к счастью, сохранился культурный слой, который возник в результате деятельности Рождественского монастыря, известного с середины 12 века.



Интересно, что 12-14 века - это период расцвета средневекового Торжка, когда город был в составе Новгородской феодальной республики. Рождественский монастырь до нашего времени не сохранился. Но дом, где сейчас ведутся работы, был в 200-х метрах от обители, находился на конце левобережного посада. Жили в нем зажиточные люди. Археологи здесь работают впервые. Сундуков с золотом и жемчугами не обнаружили, все их находки – предметы быта новоторов.



По таким срезам, как в слоеном пироге, видны асфальт, часть булыжной мостовой и далее культурные слои.



Студент Торжокского колледжа Вячеслав Шамаков участвует в археологической экспедиции впервые. Для будущего строителя этот опыт очень важен. Ему доверяют самые ответственные участки.



По артефактам можно судить, как жили новоторы – богато. Ели из красивой посуды, носили дорогие украшения. Для финансовых операций использовали специальные счетные бирки. Такие жетоны были прототипом косточек от счет. А это бронзовые рукоятки для ножей с циркульным орнаментом. Все артефакты археологи обнаружили двумя неделями ранее у Борисоглебского монастыря. Многие предметы вооружения литовского происхождения. Такие воины были в войске князя Михаила Александровича.



Всей найденные предметы будут изучать в лабораториях Твери и Москвы. 25 августа в Великом Новгороде на семинаре будет представлен первый научный доклад по результатам археологических раскопок.









