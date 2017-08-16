Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





16.08.2017 09:29 
Археологи России отметили свой праздник

Археологи России отметили свой праздник

Фото  Видео репортаж Видео
Новоторжский отряд Новгородской археологической экспедиции ведет работы на месте, где будет построено современное здание. Такие раскопки называют охранно-спасательными. Территория размечена колышками, ведется нивелировка поверхности. Археологи пытаются понять исторический рельеф, который был на этом месте несколько веков назад.

До начала раскопок на этом месте находился деревянный дом с глубоким подвалом. Археологи думали, что ничего не найдут, но к счастью, сохранился культурный слой, который возник в результате деятельности Рождественского монастыря, известного с середины 12 века.

Интересно, что 12-14 века - это период расцвета средневекового Торжка, когда город был в составе Новгородской феодальной республики. Рождественский монастырь до нашего времени не сохранился. Но дом, где сейчас ведутся работы, был в 200-х метрах от обители, находился на конце левобережного посада. Жили в нем зажиточные люди. Археологи здесь работают впервые. Сундуков с золотом и жемчугами не обнаружили, все их находки – предметы быта новоторов.

По таким срезам, как в слоеном пироге, видны асфальт, часть булыжной мостовой и далее культурные слои.

Студент Торжокского колледжа Вячеслав Шамаков участвует в археологической экспедиции впервые. Для будущего строителя этот опыт очень важен. Ему доверяют самые ответственные участки.

По артефактам можно судить, как жили новоторы – богато. Ели из красивой посуды, носили дорогие украшения. Для финансовых операций использовали специальные счетные бирки. Такие жетоны были прототипом косточек от счет. А это бронзовые рукоятки для ножей с циркульным орнаментом. Все артефакты археологи обнаружили двумя неделями ранее у Борисоглебского монастыря. Многие предметы вооружения литовского происхождения. Такие воины были в войске князя Михаила Александровича.

Всей найденные предметы будут изучать в лабораториях Твери и Москвы. 25 августа в Великом Новгороде на семинаре будет представлен первый научный доклад по результатам археологических раскопок.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.