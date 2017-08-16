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16.08.2017 09:33 С начала года в Тверском регионе зарегистрировано 30 случаев бешенства животных





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Аляскинский маламут Арти или Артюша, как любовно называют его в семье, живет на даче. Малышу три месяца и сейчас он активно познает мир - любит прогулки. На улице риск встретится с зараженными животными велик, говорит его хозяйка Анна Макова. Поэтому любимца она привела на прививку в государственную ветлечебницу. Здесь вакцинируют бесплатно.



Бешенство - смертельное вирусное заболевание. Защититься можно только с помощью вакцины. Не менее опасна болезнь и для человека. Вирус передается через укусы, слюну больных животных, через царапины и мелкие порезы на коже. На природе, в лесу и даже в городе, когда дикие животные выходят к людям, нужно быть особенно внимательными. Больные звери могут вести себя не только агрессивно, но и быть ласковыми, как домашние кошки.



В этом случае необходимо сразу звонить специалистам - у них есть навыки обращения с животными и специальное оборудование. К примеру, вот такой дистанционный инъектор - с его помощью животных можно вакцинировать на расстоянии до 50-ти метров.



В случае гибели домашнего животного, обращаться необходимо в государственную ветполиклинику - там выпишут направление в межобластную ветлабораторию, где и проведут анализ. Таких обращений с начала года 93, в 16 случаях опасения подтвердились. Но лучшая мера профилактика. Сейчас сделать прививку от бешенства, к примеру, в Калининском районе можно,никуда не выезжая.



По закону обязательно должны прививаться собаки, кошки - по желанию владельца. В поселениях, входящих в зону риска, где выявляется вирус, вакцинации подлежат все восприимчивые животные.









