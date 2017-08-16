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16.08.2017 09:34 
В Твери впервые пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья»



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Один из популярных ресторанов нашего города уже разработал меню, которое будет представлено на фестивале "Вкус Твери". Названия блюд взяты из архивных источников: так было написано в поваренных книгах наших прабабушек. Горячая закуска называется "бабахи". Это блины с защипами с разной начинкой. А это одно из "вкусняшек" - десерт " Неженка" с лесными ягодами.

Главными героями фестиваля станут кафе и местные фермеры, которые поставляют для них продукты. Заявки на участие подали 8 тверских ресторанов. Они приготовят блюда по старинным рецептам от закусок до напитков.

Фестиваль "Вкус Твери" пройдет 26 августа на площади Славы. Уже готова "дорожная карта" ярмарочного городка с указателями всех его объектов.

Символом праздники стала ладья Афанасия Никитина и традиционная деревянная посуда - ковш-конюх, которым встречали дорогих гостей.


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