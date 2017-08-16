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16.08.2017 09:35 Здание Речного вокзала будет восстановлено в историческом виде





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По словам главы региона, сегодня в областной центр приехал московский академик, член Российской академии художеств Сергей Оссовский, который примет участие в обсуждении восстановления объекта. Уже создана рабочая группа, подготовлено необходимое количество чертежей и документов. Среди которых есть и предписание на снос, ведь здание уж в конце 80-ых было признано аварийным. Местная власть исполнить его не решилась, и теперь даже после частичного обрушения об этом речи не идет.



В 13 веке на этом месте распологался Отроч монастырь, который называли "Великой Лаврой".



В настоящее время проводится научно-техническая экспертиза состояния Речного вокзала. Главная задача – обеспечить безопасность возле здания. Основные работы по воссозданию облика одного из самых видовых мест Твери планируется начать следующей весной. Как будут использовать здание, пока неизвестно, но губернатор Игорь Руденя заверил, что из него точно не будет сделан торговый центр или ночной клуб.









