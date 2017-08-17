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17.08.2017 09:12 
В Твери стартовали областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ

В Твери стартовали областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ

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Спортсмены выступают в разных возрастных категориях, в одиночках и двойках на дистанциях 200, 500 и тысячу метров. Многие мальчишки только недавно сели в байдарку, но уже отлично держаться на воде.

Для победы в гонках одной лишь силы не достаточно, иногда можно и перехитрить соперника, главное – настроиться на нужную волну. В этом уверен каноист Матвей Жуков, который недавно стал победителем и призером Первенства России. В Тверь он привез золотую, серебряную и бронзовые медали, выполнив норматив мастера спорта.

Сегодня сборная Тверской области по гребле одна из сильнейших в России. По итогам национального Первенства, наши спортсмены заняли третье место общекомандное место, завоевав 16 медалей. А уже 24 августа в Чехии на старт выйдут наши земляки Илья Первухин и Александр Сергеев. Они будут представлять не только Верхневолжье, но и всю Россию.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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