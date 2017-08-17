Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





17.08.2017 09:13 
Пчеловоды Верхневолжья бьют тревогу



Фото  Видео репортаж Видео
Алексей Петров - пчеловод с 15-летним стажем. Еще, будучи студентом Тверской сельхозакадемии, завел для эксперимента несколько ульев. Теперь их 25. Интересным делом увлек друзей и родных. Сейчас жужжащая медовая фабрика приносит не только радость общения с природой, но и небольшой доход. В сезон одна пчелиная семья дает до 21-го кг меда.

Все яркие домики хозяин смастерил сам, из сосны и ели. Главный секрет успеха - трудолюбие и любовь к своим питомцам, они всё чувствуют. В дополнение - хорошие знания. Алексей - ученый-биолог, пишет кандидатскую диссертацию на тему пчеловодства. В его планах - создать региональный союз пчеловодов. Таких в Тверской области становится с каждым годом больше. Но некоторые владельцы личных подсобных хозяйств размещают на своих участках пасеки с нарушениями.

В этом году в Тверской области более 14 человек стали жертвами пчел. В ветеринарную службу поступили жалобы о нарушении законодательства при их содержании. Укусы пчел малоприятны. Но главное - нарушаются права соседей.

Сбор тверского меда в этом году начался позже из-за холодного лета. Сейчас зацвели горчица, кипрей, малина. И пчелы работают круглосуточно, наверстывая упущенное. Чтобы собрать 1 кг сладкого продукта, одно насекомое должно облететь почти миллион цветков. Сладкий янтарный продукт должен получиться густым с очень насыщенным вкусом.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.