







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













17.08.2017 09:13 Пчеловоды Верхневолжья бьют тревогу





Фото Видео

Алексей Петров - пчеловод с 15-летним стажем. Еще, будучи студентом Тверской сельхозакадемии, завел для эксперимента несколько ульев. Теперь их 25. Интересным делом увлек друзей и родных. Сейчас жужжащая медовая фабрика приносит не только радость общения с природой, но и небольшой доход. В сезон одна пчелиная семья дает до 21-го кг меда.



Все яркие домики хозяин смастерил сам, из сосны и ели. Главный секрет успеха - трудолюбие и любовь к своим питомцам, они всё чувствуют. В дополнение - хорошие знания. Алексей - ученый-биолог, пишет кандидатскую диссертацию на тему пчеловодства. В его планах - создать региональный союз пчеловодов. Таких в Тверской области становится с каждым годом больше. Но некоторые владельцы личных подсобных хозяйств размещают на своих участках пасеки с нарушениями.



В этом году в Тверской области более 14 человек стали жертвами пчел. В ветеринарную службу поступили жалобы о нарушении законодательства при их содержании. Укусы пчел малоприятны. Но главное - нарушаются права соседей.



Сбор тверского меда в этом году начался позже из-за холодного лета. Сейчас зацвели горчица, кипрей, малина. И пчелы работают круглосуточно, наверстывая упущенное. Чтобы собрать 1 кг сладкого продукта, одно насекомое должно облететь почти миллион цветков. Сладкий янтарный продукт должен получиться густым с очень насыщенным вкусом.









