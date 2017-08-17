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17.08.2017 09:14 В Тверской области будет усилена транспортная безопасность





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В 2016 тема обеспечения безопасности на дорогах была поднята на совещании Совбеза в Твери. В этот раз вопрос решили расширить.



В центральном федеральном округе более 70 крупных железнодорожных узлов, плотная сеть жд-путей, 19 аэропортов, 850 аэро-, вертодромов и посадочных площадок. Общая протяженность автомобильных дорог превышает 300 тысяч километров.



Еще одна тема встречи информационная безопасность. Секретарь Совбеза обозначил – в приоритете должен быть отечественный программный продукт. Также необходимо обеспечить выполнение требований по защите информации при переводе документов служебного пользования в систему федеральных и региональных центров обработки данных. Тверская область готова к решению поставленных задач.



Тверская область является транзитным регионом, с особым географическим положением - расположением между двумя столицами. Уже началась работа по приведению в нормативное состояние главных автомагистралей. Также завершаются переговоры с Госкорпорацией Ростехнологии об установке систем видеомониторинга, видеоконтроля и фиксации нарушений. Систему "Безопасный город" планируют установить в течение ближайших двух-трех лет.









