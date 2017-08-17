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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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17.08.2017 09:15 
В Твери продолжается масштабный ремонт центральных улиц города

В Твери продолжается масштабный ремонт центральных улиц города

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Оценить качество нового дорожного покрытия автолюбители уже могут на участках улицы Советской. Впервые при ремонте использован новый для Твери щебёночно-мастичный асфальтобетон. Он обеспечивает лучшее сцепление и большой срок эксплуатации.

Работы не прекращаются ни днём, ни ночью. В темное время суток, когда движение менее оживленное и техника может занять большую часть ремонтируемых участков, фрезеруют - снимают старое дорожное покрытие, в часы пик продолжают демонтировать рельсы. Сейчас их складируют в трамвайном депо. Непригодные для дальнейшей эксплуатации пойдут на переплавку, сохранившееся в хорошем качестве, используют для ремонтных работ.

Брусчатка вывезена на территорию бывшего асфальтового завода. Использовать ее по прямому назначению скорее всего уже не удастся - края излишне деформированы, но в МУП "ЖЭК" планируют заложить ею подъездные пути к своим полигонам, куда зимой вывозится снег с городских улиц. Асфальтовую крошку свозят на песко-соляную базу, в районных администрациях формируют перечень объектов, на ремонте которых она пригодится. Часть уже, что называется, "пошла в дело".

Региональная власть для себя уже сделала определенные выводы о работе московского подрядчика. По аналогии со столичным ГБУ в Тверском регионе создадут государственное бюджетное учреждение, которое будет отвечать за строительство, ремонт и эксплуатацию дорог.

Несмотря на значительную группировку столичных специалистов и техники, тверским коммунальщикам работы также хватает.

Общественники тщательно следят за ходом ремонтной компании. Но уже очевидно, что к ее окончанию участков нанесенных на «Карту убитых дорог» станет значительно меньше.


АРХИВ 


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