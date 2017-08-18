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18.08.2017 09:24 Проверь долги, не отходя от кассы. Такая акция прошла в Твери





Найти должников в потоке машин помогает видеокамера. Она подключена к базе данных судебных приставов. Прибор считывает госномер автомобиля и выявляет неплательщика. А дальше оператор сообщает о нарушителе сотруднику ГИБДД.



На проверку уходит несколько секунд. При обнаружении задолжности ее предлагают оплатить на месте. Если должник отказывается и сумма долга превышает 10 тысяч рублей арест накладывается на автотранспортное средство.



За несколько часов работы судебные приставы наложили арест на 5авто-транспортных средств и взыскали более 70 тысяч рублей. В основном это штрафы ГИБДД, кредитная задолженность и налоги.



Такие рейды проводятся еженедельно. И являются действенной мерой , поясняют судебные приставы.



К проверке автовладельцы относятся с пониманием, тем более в летний период. Ведь задолженность может испортить отпуск - за границу должников не пустят.



Судебные приставы призывают тверичан не доводить до крайних мер и регулярно проверять свои задолженности в банке исполнительных производств на официальном сайте.









