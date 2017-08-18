Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





18.08.2017 09:24 
Проверь долги, не отходя от кассы. Такая акция прошла в Твери



 
Найти должников в потоке машин помогает видеокамера. Она подключена к базе данных судебных приставов. Прибор считывает госномер автомобиля и выявляет неплательщика. А дальше оператор сообщает о нарушителе сотруднику ГИБДД.

На проверку уходит несколько секунд. При обнаружении задолжности ее предлагают оплатить на месте. Если должник отказывается и сумма долга превышает 10 тысяч рублей арест накладывается на автотранспортное средство.

За несколько часов работы судебные приставы наложили арест на 5авто-транспортных средств и взыскали более 70 тысяч рублей. В основном это штрафы ГИБДД, кредитная задолженность и налоги.

Такие рейды проводятся еженедельно. И являются действенной мерой , поясняют судебные приставы.

К проверке автовладельцы относятся с пониманием, тем более в летний период. Ведь задолженность может испортить отпуск - за границу должников не пустят.

Судебные приставы призывают тверичан не доводить до крайних мер и регулярно проверять свои задолженности в банке исполнительных производств на официальном сайте.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.