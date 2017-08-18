Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Происшествия





18.08.2017 09:24 
Мошенники придумали новые способы обмана доверчивых граждан



 
Таких звонков специалисты тверской налоговой инспекции в день делают до сотни. Жителей Твери приглашают в ведомство, по телефону важные вопросы обсуждать не принято. Более того, персональные данные никто у жителей не спрашивает. Вся необходимая информация есть в базе налоговой инспекции. Нет у специалистов ведомства обходов по домам, а также рассылки электроннные писем. Если такое пришло, то послание оставили мошенники.

В сеть злоумышленники вышли уже давно и способы обмана совершенствуются. Завладеть деньгами они пытаются и через популярные программы- мессенджеры. К примеру, вайбер или вотсап. Обладатели смарфонов получают сообщение, якобы, от номера 900, которым для операций с картами пользуется Сбербанк. На самом деле, в номере вместо нулей две заглавные буквы "О". На экране это выглядит так. В сообщении говорится, что пользователю отправлен перевод и с его карты совершена покупка. Ниже указан номер отдела финансовой безопасности. При звонке на него для подтверждения перевода от человека требуют персональную информацию.

Специалисты рекомендуют подобные сообщения сразу удалять, так как письма могут содержать и вредоносные вирусы. В случае сомнений, можно обраться и на телефон горячей линии банка или в ближайший офис.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.