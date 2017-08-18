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18.08.2017 09:24 Мошенники придумали новые способы обмана доверчивых граждан





Таких звонков специалисты тверской налоговой инспекции в день делают до сотни. Жителей Твери приглашают в ведомство, по телефону важные вопросы обсуждать не принято. Более того, персональные данные никто у жителей не спрашивает. Вся необходимая информация есть в базе налоговой инспекции. Нет у специалистов ведомства обходов по домам, а также рассылки электроннные писем. Если такое пришло, то послание оставили мошенники.



В сеть злоумышленники вышли уже давно и способы обмана совершенствуются. Завладеть деньгами они пытаются и через популярные программы- мессенджеры. К примеру, вайбер или вотсап. Обладатели смарфонов получают сообщение, якобы, от номера 900, которым для операций с картами пользуется Сбербанк. На самом деле, в номере вместо нулей две заглавные буквы "О". На экране это выглядит так. В сообщении говорится, что пользователю отправлен перевод и с его карты совершена покупка. Ниже указан номер отдела финансовой безопасности. При звонке на него для подтверждения перевода от человека требуют персональную информацию.



Специалисты рекомендуют подобные сообщения сразу удалять, так как письма могут содержать и вредоносные вирусы. В случае сомнений, можно обраться и на телефон горячей линии банка или в ближайший офис.









