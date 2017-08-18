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18.08.2017 09:25 15 новых сотрудников поступили на службу в МЧС России по Тверской области





С автобуса и сразу на плац. 15 выпускников высших учебных заведений системы МЧС России прибыли в Тверь для прохождения учебно- методических сборов. За две недели ребят познакомят с силами и средствами Тверского пожарно- спасательного гарнизона. Это экскурсия в Аварийно- спасательную службу. Техника, оборудование и снаряжение используется практически ежедневно. Спасатели выезжают на ДТП, извлекают людей из под завалов, водоемов, ищут потеряшек в лесном массиве, устраняют последствия ЧС.



На соседней площадке молодым офицерам показывают "чудо- автомобиль"- камаз для перевозки личного состава на дальние расстояния. На службе он второй год. Оснащен всем необходимым для длительного пребывания.



Наталья Лысова с интересом осматривает технику. Девушка с красным дипломом закончила Санкт- Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России. Пополнить ряды спасателей и стать дознавателем - ее осознанный выбор.



Особый интерес у молодых специалистов вызвали служебные собаки. В своей работе им не раз придется обращаться к их помощи. В этом году по количеству трудоустроенных офицеров Тверской регион в числе первых.



После прохождения учебно- методических сборов молодые специалисты займут офицерские должности в пожарных частях и других подразделениях региона. Им предстоит служить в Твери, Торопце, Ржеве, Бологом.









