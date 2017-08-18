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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





18.08.2017 09:26 
В преддверии начала учебного года в Твери прошла проверка объектов образования



 
258 юных жителей Верхневолжья с ограниченными возможностями здоровья обучаются в Тверской школе-интернате №2. С её посещения и началась инспекционная поездка губернатора. С 2015 здесь принимают ребят с нарушениями двигательного аппарата, а с прошлого года открыт класс для детей-аутистов.

Здесь особый подход к каждому. Но к такой работе в будущем должна быть готова любая школа.

Сейчас в регионе возрождают институт шефской помощи организаций и компаний над социальными объектами, в том числе учреждениями образования.

Проблемы, на которые обратил внимание губернатор в ходе инспекционной поездки, общие для многих образовательных учреждений. Недостаточное освещение спортивных залов и школьных столовых, устаревшее электрооборудование. В поле зрения попали и входные группы. По мнению Игоря Рудени, при организации учебного процесса не стоит забывать о комфорте и эстетике.

Подводя итоги инспекционной поездки Игорь Руденя отметил, что подготовка к началу учебного года в тверских школах ведется качественно и хорошо.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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