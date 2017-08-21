







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













21.08.2017 09:50 В Верхневолжье открылся 20 ежегодный фестиваль "Территория хороших новостей"





Фото Видео

По традиции, участников и гостей форума встретили очень радушно. Их угостили деликатесами от знаменитых тверских кондитеров, компаний и производств. «Территория хороших новостей» – не просто название фестиваля, а цель, к которой, по замыслу организаторов, должны стремиться средства массовой информации. Делать добрые новости – значит творить добрые дела. Об этом говорил на встрече с журналистами Полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов.



ГТРК Вологда поделилась своим опытом, как усилить позитивную тематику в эфире. Вместе с жителями корреспондентам компании удалось отстоять завод, который был на грани банкротства. Сотни вологжан были им благодарны за это.



Побороться за награды в Тверь приехали участники из 11 регионов ЦФО. мастер-классы для них провели сотрудники федеральных телеканалов. Рассказали, как нужно работать съемочной группе, разбираться в потоке информации и ловить каждый удачный кадр. Молодым корреспондентам и операторам было о чем поговорить.



Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что уже осенью Тверской регион сможет смотреть новостные сюжеты в новом формате.



Одно из предложений, прозвучавших на форуме «Территория хороших новостей», представить работы победителей на Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге. А их, в этом году, было около десятка. Среди тех, кто получил заслуженную награду, была и корреспондент нашего телеканала Ирина Шляхтова. Она получила диплом в номинации "Лучший тележурналист".



Новые знакомства, знания и просто обмен мнениями. Все это гости фестиваля увезут в свои города. А тверичам оставят не только хорошее настроение от праздника, но и памятный знак. В Городском саду появилось Дерево Дружбы регионов ЦФО. Участники украсили его фигурками птиц, как символа хороших новостей.









