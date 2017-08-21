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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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21.08.2017 09:52 
В Тверской области продолжается реализация программы поддержки начинающих фермеров

В Тверской области продолжается реализация программы поддержки начинающих фермеров

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Сначала швицов завел глава семейной животноводческой фермы в Рамешковском районе Андрей Тропин, чтобы кормить достыта телят-герефордов, выведенных в Англии. Это мясная порода. Их выращивают специально для получения "мраморного" мяса. Сейчас их полтысячи, в планах увеличить стадо в 2 раза. Значит, и кормилиц-швицов будет больше. Пока 75 коров дают 1,5 тонны молока в сутки. Большую его часть перерабатывают здесь же на ферме - изготавливают творог, масло, а также сыры.

К сентябрю откроется не только молочный, но колбасный цех, а также еще один животноводческий комплекс. Скот и оборудование фермер сможет купить уже в ближайшее время. Тропин рассчитывает получить грантовую поддержку от государства плюс собственные средства - 40% от общей суммы. Нужно также создать новые рабочие места. Таковы обязательные условия для участника программы.

Если в прошлом году в Тверском регионе гранты получили 10 начинающих фермеров и 3 семейные животноводческие хозяйства, то в этом их будет больше. Увеличился объем финансирования и размер поддержки. Так, вместо полтора миллиона у фермера будет 3 миллиона, у семьи - вместо 21 миллиона - 30. Внесены в программу и другие существенные изменения.


Впервые в этом году в программу включены кооперативы. Уже известны ее участники - это, "Буренка" из Бежецкого района и "Западнодвинское молоко". Они смогут приобрести молоковозы и оборудование для переработки молока.


АРХИВ 


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