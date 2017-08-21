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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





21.08.2017 09:53 
Школьники из отдаленных сел теперь будут ездить на учебу на новых автобусах

Школьники из отдаленных сел теперь будут ездить на учебу на новых автобусах

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36 новеньких ПАЗиков и 3 ГАЗели получили представители 25 районов области. Подарок к новому учебному году как нельзя более актуальный. Школьный транспорт во многих муниципалитетах уже выработал свой ресурс.

Ребята из Заволжской школы Калининского района с удовольствием рассматривают ГАЗель. Теперь есть возможность ездить на олимпиады и соревнования, посещать театры и музеи.

Средства на приобретение машин - почти 70 млн. рублей, по поручению главы региона Игоря Рудени, выделил областной бюджет.

Теперь, после обновления, ни в одной школе не будет автобуса старше 10 лет. Это серьезное подспорье для многих сельских школ. Сейчас в регионе почти половина учеников добираются до места учебы именно таким образом. Действуют 588 школьных маршрутов, более 52 тысяч километров ежедневно.

Все автобусы соответствуют требованиям, оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами. И уже 1 сентября они повезут своих маленьких пассажиров на уроки.


АРХИВ 


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