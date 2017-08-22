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22.08.2017 09:29 
В Лихославле прошел ежегодный праздник «Калитка»

В Лихославле прошел ежегодный праздник -Калитка-

Фото  Видео репортаж Видео
В селе Толмачи Лихославльского района есть своя молодая мастерица, которая печёт карельские пирожки. Накануне фестиваля Ане Власовой спать не пришлось, всю ночь месила тесто, готовила начинку и лепила калитку.

Калитки - пирожки закрытие, отсюда и название. В древности калитками называли сумочки и кошельки. Пекутся пирожки из ржаной муки, в начинку идет крупа на молоке, картофель, творог, горох, возможны любые другие варианты.

Одно из ключевых событий фестиваля - конкурс пирога, в котором приняли участие разные районы области. После подведения итогов, желающие могли отведать кулинарные изыски. Народные гуляния были организованы на разных площадках - толмачёвская слобода, деревенское подворье, финноугорская площадка, сытные, торговые и потешные ряды. Проверить свою сноровку, силу и меткость можно было народных играх и молодецких забавах.

Многие русские и карельские игры и развлечения очень похожи. Аналог русской игры в городки - карельская кюккя, так называется большая бита, с помощью которой сбиваются столбики - рюхи. В "Городе мастеров" можно было попробовать себя в разных ремёслах. Большой интерес у мальчишек вызвала передвижная кузница.

Фестиваль карельского пирога "Калитка"- это ключевое событие юбилейных торжеств, посвящённых 400-летию переселения карел на территорию Верхневолжья. Заключительным событием юбилейного года станет День культуры республики Карелия, который состоится в конце октября в Лихославле.


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