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22.08.2017 09:30 
В Твери закрылся спорткомплекс "Дельфин"

В Твери закрылся спорткомплекс Дельфин

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Бассейн «Дельфин», где занималось почти 200 детей, проводили тренировки опытные спортсмены, сейчас на летнем простое. Работники спорткомплекса уволены.

Воду из бассейна решили пока не сливать, чтобы не испортить плитку. Еще несколько недель назад здесь на водных дорожках занимались десятки детей, группы спортсменов с тренерами. А сейчас тихо и пусто.

Помимо бассейна в спорткомплексе есть тренажерный зал, сауны. Здесь занимались аквааэробикой, фитнесом, обучали плаванию грудничков. Сейчас посетители массово сдают купленные абонементы, а приобрести новые не могут.

Вопрос о работе «Дельфина» поднимался на оперативном совещании в Правительстве региона. Сейчас спорткомплекс находится в ведении Минобразрования, это структурное подразделение колледжа транспорта и сервиса. Принято решение – передать его областному спорткомитету.

По мнению депутата Тверской городской думы Ильи Холодова, это важное решение для спортивной жизни тверитян.

В течение месяца в спорткомплексе будет проведен ремонт кровли, системы вентиляции, внутренних помещений. Горожане, как и раньше, смогут посещать бассейн.


АРХИВ 


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