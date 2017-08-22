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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





22.08.2017 09:31 
В Верхневолжье стартовала операция «Трактор»



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Проверка водителей, у которых все в порядке с документами и нет видимых неисправностей техники, занимает одну-две минуты. Главная задача для проверяющих не допустить эксплуатации машин, которые могут стать причиной несчастных случаев. У инспектора глаз наметан - издалека видит механизм за которым не следят. Например, сломанный защитный кожух на спецтехнике не мелочь - попади сюда рука человека и серьезных травм не избежать. К счастью таких нарушений с каждым годом все меньше.

Всего запланировано проведение более 300 профилактических рейдов в каждом муниципальном образовании Тверской области. Операция "Трактор" продлится до 30 сентября. Особое внимание будет уделено проверкам техники, которая работает в лесах, карьерах и на дорогах. Проверка не коснется сельхозтоваропроизводителей, чтобы в уборочную страду не отвлекать аграриев от важной работы.


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